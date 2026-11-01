49-годишен мъж от Нови пазар е установен да шофира след употреба на алкохол в сутрешните часове вчера, съобщиха от пресцентъра наОД на ВМР-Шумен.

В 9,40 часа екип на РУ-Нови пазар работил на изхода на града в посока Каспичан. Униформените вдигнали стоп палка за рутинна проверка пред Мазда с шуменска регистрация. Колата управлявал 49-годишен мъж от Каспичан. Мъжът бил във видимо нетрезво състояние и го тествали с дрегер. Апаратът отчел 2,71 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

Автомобилът е собственост на 70-годишна жена и не е иззет. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ