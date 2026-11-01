Днес, 1 ноември, България решава кой ще заеме президентския пост, след като на първия тур на 25 октомври нито една двойка не събра необходимата подкрепа.

В решаващата битка за институцията се изправят Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

Поради разликата във часовите зони вотът зад граница започна още снощи – първи гласуваха сънародниците ни в Нова Зеландия (в град Окланд), последвани от Австралия и Източна Азия. Общо за българите извън страната са осигурени 613 секции, като в 242 от тях се гласува с машини.

У нас изборният ден официално стартира в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. Ако пред вратите има чакащи хора, гласуването може да продължи най-късно до 21:00 ч. Право на глас имат близо 6,59 милиона души, за които са разкрити 9 373 секции.

В 2 249 от по-големите секции са поставени по две устройства, а общият брой на машините в страната и чужбина надхвърля 11 600.

След първия тур от ЦИК отчитат, че машинното гласуване е преминало изключително гладко и само в 31 секции устройствата са дали дефект, което е наложило преминаване към хартия.

На балотажа претендентите запазват номерата си от първия тур.

Под номер 25 са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, издигнати от инициативен комитет с подкрепата на "Прогресивна България" и БСП. Йотова влезе в историята като първата жена президент у нас през януари 2026 г. след предсрочното оттегляне на Румен Радев, а преди това бе два мандата вицепрезидент и евродепутат. Нейният партньор Кирил Вълчев е юрист и журналист, който от 2021 г. оглавява Българската телеграфна агенция. На първия тур двойката получи най-голяма подкрепа – 34,759% или 528 951 гласа.

С номер 4 в бюлетината гласуват поддръжниците на Андрей Гюров и Георги Кандев, издигнати също от инициативен комитет с подкрепата на ПП-ДБ, бивши премиери като Бойко Борисов и акад. Николай Денков, както и от поредица министри, депутати и дипломати.

Гюров е финансист, преподавател и бивш служебен премиер, а Кандев е с дългогодишен опит на ръководни позиции в МВР. През миналата неделя за тях гласуваха 31,952% от отишлите до урните (486 232 избиратели).

Големият въпрос днес остава избирателната активност. На първия тур тя бе едва 22,98% – едва около 1,5 милиона души от общо 6,5 милиона имащи право на глас пуснаха бюлетина.

Днес.бг