Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент на България започна във всички изборни секции на територията на Шуменска област, съобщиха от Районната избирателна комисия /РИК/.

Не е стартирала една изборна машина в секция с две машини в град Върбица. Гласуването продължава с втората машина.

Както и на първия тур миналата неделя, избирателите ще гласуват в 295 стационарни и 22 подвижни изборни секции. С право на глас в областта са 185 527 души – с 10 по-малко от миналата неделя.

Гласуването в стационарните секции е с машини, общо 345 устройства са доставени в областта. В 98 секции с голям брой избиратели по списък има по две.

За опазването на обществения ред, сигурността на гражданите и охраната на изборните помещения са ангажирани над 350 служители на МВР. В Областната дирекция на полицията в Шумен са сформирани 31 мобилни групи, в състава на които участват разследващи полицаи, служители на охранителна и криминална полиция. Те ще следят за спазването на обществения ред и ще реагират на сигнали за нарушения на Изборния кодекс, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Звеното „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР – Шумен ще работи днес от 8,30 до 19,30 часа. Служителите ще оказват съдействие на български граждани, които желаят да гласуват, но са с изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти, както и на тези с документи с изтекъл срок на валидност.

ШУМ.БГ