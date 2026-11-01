Люис Хамилтън завоюва своя първи полпозишън като пилот на Ферари, след като спечели квалификацията преди Гран При на Мексико Сити.

За британеца това е първа спечелена квалификация за основно състезание от Гран При на Унгария през лятото на 2023 година, когато той все още беше пилот на Мерцедес. С успеха си на „Ерманос Родригес“ седемкратният шампион донесе първи полпозишън на Ферари от началото на сезона.

Хамилтън спечели квалификацията с обиколка за 1:16.514, с която той изпревари с 0.009 секунди своя бивш съотборник Джордж Ръсел. Шарл Леклер беше най-бърз след първите летящи обиколки в третата фаза на квалификацията, но не успя да направи същия скок като Хамилтън и Ръсел, за да остане трети с пасив от 0.119.

Макс Верстапен се класира четвърти, но ще стартира пети заради наказанието от една позиция, което ще позволи на кандидат шампионът Андреа Кими Антонели да потегли от четвъртото място. Верстапен ще раздели третата редица с все още действащия шампион Ландо Норис, а зад тях на четвъртия ред ще застанат Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

Линдблад се класира девети, но и той печели една позиция заради наказанието на неговия съотборник Лиам Лоусън. Новозеландецът завърши осми, но ще потегли девети, тъй като и той беше санкциониран с една позиция заради инцидента между него и Верстапен във втората тренировка в петък. Топ 10 на стартовата решетка ще допълни Пиер Гасли от екипа на Алпин.

Голямата изненада в края на втората фаза беше отпадането на Оскар Пиастри, който се класира чак 13-ти, изоставайки с цели 0.368 от място в десетката. Първи извън нея остана Нико Хюлкенберг, който завърши с пасив от 0.028 спрямо Гасли, като елиминирани бяха още Франко Колапинто, Габриел Бортолето, Оливър Беарман и Карлос Сайнц.

В края на първата фаза пилотите на Уилямс Сайнц и Алекс Албон влязоха в дуел за 16-то място, който беше спечелен от испанеца с време от 1:18.521 и преднина от 0.109. Така победителят в Мексико от 2024 се класира за втория сегмент, докато Албон напусна квалификацията, класирайки се 17-ти в нея. Заедно с тайландеца елиминирани след първите 18 минути бяха Фернандо Алонсо, дебютантът Рио Хиракава, Ланс Строл, местният любимец Серхио Перес и Валтери Ботас.

За Алонсо квалификацията приключи още след първата му летяща обиколка, след като отборът на Астън Мартин му нареди да спре на пистата. Двукратният шампион изпълни тази инструкция и паркира в секцията в стадиона, като това наложи кратко спиране на сесията, за да могат маршалите да преместят автомобила в безопасна позиция.

В заключителните минути на откриващия сегмент Ботас се опита да помогне на съотборника си Перес да продължи напред, давайки въздушна струя на мексиканеца на дългата старт-финална права. Дори и това обаче не помогна на представителя на домакините за нещо повече от 21-во място, а Ботас завърши зад него. Класирането на финландеца не беше от никакво значение, тъй като той има наказание от 50 места и така или иначе щеше да стартира от дъното.

Спортал.бг