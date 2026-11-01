11 820 души са гласували в област Шумен до 11,00 часа на днешния балотаж за президент между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Избирателната активност е 6,37%, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Активността е по-висока в сравнение с първия тур на изборите миналата неделя, когато към същия час бяха гласували 10 240 души, или 5,52%.

Най-висока е избирателната активност в община Върбица – 8,71%. Там правото си на глас са упражнили 1010 от общо 11 600 избиратели.

Най-ниска е активността в община Венец – 2,99%. Там до урните са отишли 327 от общо 10 947 души с право на глас.

В Смядово активността към 11,00 часа е 7,81%, в Каспичан – 7,64%, в Нови пазар – 6,85%, а в община Шумен – 6,70%. В областния град и населените места от общината са гласували общо 5725 души.

В Хитрино избирателната активност е 6,40%, в Никола Козлево – 6,06%, във Велики Преслав – 5,18%, а в Каолиново – 4,92%.

Общият брой на избирателите по списък в област Шумен е 185 527. За днешния вот са разкрити 317 секции.

Активността е нараснала с 0,85 процентни пункта, или с 1580 гласували повече спрямо същия час миналата неделя.

Към момента няма информация за подадени жалби и сигнали за нарушения в изборния ден.

От ОДМВР – Шумен допълниха, че ръководството на дирекцията осъществява проверки на място за спазването на мерките за сигурност и нормалното протичане на изборния ден. Директорът старши комисар Георги Гендов и заместникът му комисар Пламен Тодоров извършват проверки в района на избирателни секции, определени като рискови. Те следят за организацията и работата на полицейските екипи, ангажирани с охраната на изборния процес.

Снимка: ОД на МВР

ШУМ.БГ