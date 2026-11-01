С тържествена церемония пред Народно читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен бе отбелязан Деня на народните будители 1 ноември.

Присъстваха Областният управител Георги Жеков, кметът на Шумен Христо Христов, Председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметове, общински съветници, военни, десетки ученици и граждани.

Слово по случай празника произнесе началникът на отдел „Държавен архив“ – Шумен Антония Панева.

„Четенето разширява хоризонтите ни, образованието ни дава свободата да търсим отговори, а културата ни помага да бъдем хора, чувствителни към красивото, към истината и към съдбата на другия. Затова будителството не е само страница от историята, то е жива отговорност. Будител е учителят, който вдъхва увереност, библиотекарят, който отваря света на книгите, архивистът, който съхранява историческата истина, читалищният деятел, който събира хората около културата, родителят, който прочита приказка на детето си. Будител е всеки, който запалва светлина в съзнанието на друг човек. А бъдещето започва именно там – в класната стая, в библиотеката, в читалището, в архива, в семейния разговор. Във всяко усилие да предадем на младите не само знания, но и умението да мислят самостоятелно. Можем да оставим на децата си технологии и материални придобивки, но ако не им оставим култура, историческа памет и любов към знанието, наследството ни ще бъде непълно“, каза в словото си Панева.

Одата „Паисий“ от Иван Вазов прочетоха учениците Павлин Апостолов и Танита Милушева. Призвуча изпълнеие на Смесен хор „Родни звуци“ към НЧ „Добри Войников-1856“.

Пред паметника на Нанчо Попович бяха поднесени много венци и цветя.

ШУМ.БГ