Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток днес, след като снощи Русия нанесе удари по електроенергийната инфраструктура в четири украински региона, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в Телеграм, цитирана от Ройтерс.

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети“, написа Зеленски.

По думите му обекти от електроенергийната инфраструктура са били повредени във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка област. Повредени са подстанции, трансформатори и електропреносни линии, добави той.

По-рано министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че поради повреди на обекти от електроенергийната инфраструктура шест региона са останали частично без ток, като най-сложна е обстановката с електроснабдяването в Киевска и в Днепропетровска област.

БТА