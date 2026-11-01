Изборният ден в Шуменско приключи. До урните на балотажа на изборите за президент отидоха 40 322 души, или 21,73% от имащите право на глас, съобщиха от Районната избирателна комисия.
Избирателната активност е с 5,66% по-висока от тази на първия тур преди седмица, когато гласуваха 16,07% от жителите на областта.
Спрямо балотажа преди 5 години обаче, днес избирателната активност е близо 5% по-ниска, когато до урните отидоха 26,71%.
Днес на-висока е била активността в община Шумен – 25,28%. Най-малко упражниха правото си на глас в община Венец – едва 11,56%.
Първите междинни резултати от обработката на протоколите в РИК – Шумен показват убедителна преднина за Илияна Йотова. Към 21,59 часа, при обработени 25,24% от секционните протоколи, кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 64,94%, или 8269 гласа.
За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 4032 души, или 31,67%. С „Не подкрепям никого“ са гласували 432 избиратели.
Това са данни при обработени протоколите на 80 от общо 317 секционни избирателни комисии в областта. Отчетени са 12 733 действителни и 20 недействителни гласа.
По време на днешния изборен ден са регистрирани два сигнала за нередности. Единият е за председателката на секционната комисия в село Тъкач, община Каолиново. Жената е била отстранена от поста и тя е заменена от член на комисията. По случая е образувано досъдебно производство.
Другият случай сигнал за полицейски служители, които проверявали документите за самоличност в района на изборните секции. След разговор с ръководството на Областната дирекция на полицията е станало ясно, че такива инструкции не са давани на полицейските служители.
ШУМ.БГ
Коментари
Коча
Няма ДПС няма актибност
Анонимен
Оствиха да ни управляват изцяло комунисти и зелени чорапи , изкопахме под дъното , браво стойте си вкъщи и мърморете .
Анонимен
Честито на всички от ГЕРБ ДПС пп дб
Анонимен
тъпанарска държава
Анонимен
До анонимния га..н..ь..о,Йотова не е комунизма,виж на колко години е била,като. вие не комунистите вземахте власта,през 1989година ,и колко управлява комуниста Бойко Борисов.
Анонимен
Трябва мноооого да се срамувате от избора си. После ще ревете че сте бедни и изостанали. Такива и ще си останете. И пак турското робство ще ви е виновно, нищо че всъщност повечето и тогава са били такива мухъли и не са искали да се освобождават. Малцина са били като Левски, Волов и Ботев и повечето българи са ги смятали за луди.