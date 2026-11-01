Изборният ден в Шуменско приключи. До урните на балотажа на изборите за президент отидоха 40 322 души, или 21,73% от имащите право на глас, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Избирателната активност е с 5,66% по-висока от тази на първия тур преди седмица, когато гласуваха 16,07% от жителите на областта.

Спрямо балотажа преди 5 години обаче, днес избирателната активност е близо 5% по-ниска, когато до урните отидоха 26,71%.

Днес на-висока е била активността в община Шумен – 25,28%. Най-малко упражниха правото си на глас в община Венец – едва 11,56%.

Първите междинни резултати от обработката на протоколите в РИК – Шумен показват убедителна преднина за Илияна Йотова. Към 21,59 часа, при обработени 25,24% от секционните протоколи, кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 64,94%, или 8269 гласа.

За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 4032 души, или 31,67%. С „Не подкрепям никого“ са гласували 432 избиратели.

Това са данни при обработени протоколите на 80 от общо 317 секционни избирателни комисии в областта. Отчетени са 12 733 действителни и 20 недействителни гласа.

По време на днешния изборен ден са регистрирани два сигнала за нередности. Единият е за председателката на секционната комисия в село Тъкач, община Каолиново. Жената е била отстранена от поста и тя е заменена от член на комисията. По случая е образувано досъдебно производство.

Другият случай сигнал за полицейски служители, които проверявали документите за самоличност в района на изборните секции. След разговор с ръководството на Областната дирекция на полицията е станало ясно, че такива инструкции не са давани на полицейските служители.

ШУМ.БГ