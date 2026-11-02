Днес през деня валежите в Южна България временно ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието малко по-високи, максималните между 9° и 14°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°, в София около 9°-10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По централното и северното крайбрежие ще има значителни количества. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

НИМХ