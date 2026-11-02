Общински младежки дом – Шумен обяви началото на приема на заявки за участие в националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ 2026.

Творческата надпревара, превърнала се в традиция и сцена за изява на бъдещи звезди, ще се проведе в Шумен на 21 и 22 ноември.

Конкурсът е само за индивидуални изпълнители разпределени в четири възрастови групи: I група – до 7 г. II група – от 8 до 11 г. III група – от 12 до 15 г. IV група – от 16 до 25 г.

Изпълнителите се представят на живо с две песни – една, от които е българска, втората е по избор.

Заявки за участие се приемат до 11 ноември на е-mail: sazvezdieshumen@abv.bg.

Таксата за участие в конкурса е 25.00 евро , като може да бъде заплатена на място или по банков път: Обединена българска банка АД Банкова сметка: BG07UBBS81558400106305, BIC: UBBSBGSF.

Деца с ТЕЛК не заплащат такса. Второ дете от едно семейство заплаща 50 % от таксата.

Още информация на телефони: 0897515059, 0898420788.

ШУМ.БГ