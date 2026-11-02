В "Хъндян уърлд студиос" (Hengdian World Studios) в Китай туристите стават действащи лица в късометражни филми, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Зрители, застанали пред залата на богато украсен дворец, гледат какво се случва вътре, като надничат през вратите. Там се намират четири жени в копринени роби и нефритени фиби, които разиграват придворна интрига. Една от придворните дами удря шамар на друга, режисьорът иска нов дубъл и актьорският състав се събира около телефоните си. След това всички се разсмиват, пише Ройтерс. И уточнява, че това не са снимки на сцена от телевизионен сериал.

Жените пред камерата са приятелки, пропътували над 1500 км, за да изиграят главните роли в своя собствена продукция в "Хъндян уърлд студиос". Това е огромният комплекс в Източен Китай, известен като "китайския Холивуд", където се снимат голяма част от историческите драми в страната.

Студиото вече привлича туристите с интерактивни забавления, като им позволява да заснемат свои собствени сцени пред декори, използвани в професионални продукции, вариращи от реплика на Забранения град в Пекин до улиците на стария Шанхай.

От "Хъндян" съобщават, че от старта на услугата - през август, от нея са се възползвали над 2000 души, а повечето дни са резервирани предварително, особено уикендите и празниците.

"По време на дните около Националния празник на Китай снимам от сутрин до вечер и пак има гости, които не успяваме да поемем", казва Ван Вейли - режисьор, който веднъж е заснел 20 групи в рамките на един-единствен ден.

Тази атракция отразява по-мащабната промяна в разходите на китайските потребители. Докато забавящата се икономика и продължителната криза на пазара на имоти оказват натиск върху покупките - от луксозни стоки до обзавеждане за дома, потребителите продължават да харчат за пътувания, развлечения и преживявания. Това стимулира търсенето на атракции с пълно потапяне в атмосферата, като ролеви игри на живо, исторически възстановки и интерактивни филмови снимки, отбелязва Ройтерс.

"Като дете обичах да се правя на режисьор и да карам другите деца да разиграват сцени", разказва Клеър Хуан, която влиза в ролята на императрица в дворцовата драма на своята група. "Винаги са ми харесвали подобни неща, така че днес с момичетата решихме да видим какво е усещането."

Срещу 388 юана (около 55 щатски долара) на човек, Хуан и нейните приятелки получават прическа, грим, костюми, 30-минутни снимки под ръководството на режисьор и 90-секундно монтирано видео. Гостите могат да избират от над 20 сценария, повечето от които са свързани с дворцови интриги, романтика или предателство.

Друг клиент - 28-годишна инфлуенсърка на име Се, която посочва само фамилията си, е пътувала до "Хъндян", след като видяла клипове от снимките в социалните мрежи. Тя е платила 498 юана (70 долара) за самостоятелна сесия по оригинален сценарий.

"В Китай нямаме абитуриентски балове, затова хората търсят повод да се облекат в костюми", казва Се. "Всеки има желание да се премени малко по-смело и да покаже най-доброто от себе си."

Дир.бг