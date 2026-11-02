Кими Антонели няма да постави номер 1 върху болида си през следващата година – решение, продиктувано от суеверие и смирение, обясни 20-годишният италианец, след като в неделя стана най-младият шампион във Формула 1.

Пилотът на "Мерцедес" спечели титлата в Мексико Сити със състезателен номер 12 и ще запази този номер, когато започне защитата на титлата си догодина.

"Ще остана с номер 12, защото, разбира се, това е много специално число за мен, но също така е начин да остана здраво стъпил на земята, да запазя смирението си", сподели първият италиански шампион от 73 години насам.

"Чувствам, че запазването на номер 12 ми дава нова отправна точка, от която да надграждам и да се стремя към още по-добри резултати. Освен това, честно казано, съм доста суеверен, а номер 1 никога не ми е носил късмет. Всеки път, когато съм го използвал, нещата са се развивали изключително зле. Така че това е още една причина да остана с номер 12."

Антонели е първият пилот във Формула 1, който печели шампионата с номер 12, след като покойният бразилец и трикратен световен шампион Аертон Сена направи това през 1988 г. – годината на първата си титла с отбора на "Макларън".

Сена, който загива през 1994 г. по време на състезание за "Уилямс" на пистата "Имола" в Италия, е идол за Антонели. Младият пилот, който е родом от намиращия се наблизо град Болоня, сподели, че по време на Гран при на Бразилия в Сао Пауло следващия уикенд ще носи специална каска в памет на легендата.

Шефът на отбора на "Мерцедес" Тото Волф заяви, че скромността на Антонели го превръща в нов тип пилот – пример, който другите млади състезатели трябва да следват.

"Схващането за победа на всяка цена – егоистично, опортюнистично, безмилостно преследване на собствената изгода – този модел на състезател вече е в миналото", каза австриецът.

"Имаме нов шампион, който олицетворява ценности като смирение, почтеност, лоялност, уважение и вяра в собствените сили. Той трябва да бъде пример за подражание за много други млади пилоти в по-долните серии. Трябва да бъде пример и за онези малцина във Формула 1, които се държат така, сякаш всичко им се полага по право – вечно недоволните по радиото, тези, които постоянно се оплакват, тези, които катастрофират. Погледнете това 20-годишно момче и се замислете какво можете да направите, за да станете по-добри. Антонели олицетворява съвременния пилот във Формула 1 заради тези свои ценности, а не само заради таланта си", добави той. "Той доказа, че можеш да победиш всички, оставайки добър човек."

Дир.бг