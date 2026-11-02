Приключи вторият тур на вота за президент, който донесе победа на Илияна Йотова. Така тя става първата избрана жена президент в историята на страната. Вотът премина при по-висока избирателна активност спрямо първия тур, макар и този път тя остана сравнително ниска.

Данните на Централната избирателна комисия при обработени 100% СИК протоколи в РИК са достатъчно окончателни и показват как са разпределени гласовете по избирателните райони в България и по държави в чужбина. Резултатите очертават различия в подкрепата за кандидатите както в отделните части на страната, така и сред българите зад граница.

Кой печели по областите в България?

Илияна Йотова успя да направи пробив в 25 МИР в София, където има 58 957 гласа срещу 54 627 за Андрей Гюров. На предните избори и трите софийски района гласуваха за Гюров. На втори тур кандидатът, подкрепен от ПП и ДБ, все пак печели в 23 МИР, където има 40 хиляди гласа повече и в 24 МИР, където събира с над 19 000 гласа повече от Йотова.

Илияна Йотова е успяла да обърне резултата в своя полза и в Пловдив. Там първата жена президент успява почти да удвои резултата си спрямо първия тур. За нея тази неделя са гласували 42 594 души. Преди седмица тя имаше 24 608 гласа. В града под тепетата Гюров е успял да привлече само 12 000 нови гласа, което се е оказало недостатъчно.

Област Кърджали е единственият район извън столицата, в който води Гюров. Там той има 58.467% или 21 482 гласа. На първи тур Гюров имаше само 4 968 гласа в Кърджали или 21.399%.

Във Варна Илияна Йотова има 76 235 гласа, а Андрей Гюров - 45 265. Спрямо първия тур Йотова постига над двоен ръст в гласовете си, който тогава е бил 33 199. Оказва се, че мобилизацията за Гюов е била по-слаба и той си добавя само 13 000 нови гласа.

В Хасково, Враца, Ямбол, Монтана, Добрич, Илияна Йотова има над 70% от вота. В Плевен, Велико Търново, Смолян, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Видин, Перник, Силистра, София-област и Пловдив-област тя има два пъти по-голям брой бюлетини от Гюров.

Как изглежда картата в чужбина?

Спрямо първия тур в чужбина са се случили няколко обрата. На първо място Илияна Йотова успява да постигне пробив в Европа, където печели в Испания. Там тя има 5 628 гласа или 57.676% от вота. На първи тур победител там бе Андрей Гюров с 2 521 гласа или 30.815%, а Йотова бе втора с 1 903 гласа или 23.261%. Зад нея на първи тур в Испания остана Костадин Костадинов с 1 346 гласа и 16.453%, а четвърти бе Ивелин Михайлов с 1 026 гласа и 12.541%.

Гюров постига обрат и печели в Турция. Там той събира 5 905 гласа или 57.447% от вота. На първи тур Гюров имаше в южната ни съседка само 1 893 гласа или 24.957% Докато той прибавя над 4 хиляди нови гласа в Турция, Йотова успява да привлече по-малко от 300 нови гласоподаватели.

В Германия, Италия и Великобритания печели Гюров, но разликата му с Йотова е значително по-малка спрямо тази на първи тур. От трите страни най-малка е преднината му в Обединеното кралство, където Гюров има 8 378 гласа или 49.804% срещу 8 045 гласа или 47.824% за Йотова.

Още по-равностоен е резултатът от Гърция, където Илияна Йотова също прави обрат спрямо първия тур и сега е първа с 1 419 гласа срещу 1 404 за Андрей Гюров.

Андрей Гюров все пак печели с 67% в САЩ, с 63% във Франция, със 72% в Нидерландия, с 60% в Белгия, с 64% в Швеция, със 75% в Сърбия и със 78% в Израел.

Йотова пък може да се похвали с убедителна победа в Молдова, където има над 85% от вота или 751 гласа от общността на бесарабските българи. Тя бие убедително в Русия, Беларус, Кипър, Албанния и Черна Гора.

Общите данни за чужбина сочат леко повишаване в подкрепата за Йотова. На първи тур Андрей Гюров имаше 37 107 гласа в чужбина или 45.799% срещу 18 465 гласа или 22.790% за Илияна Йотова. На втория тур Гюров има 60 413 или 56.363% от вота в чужбина срещу 44 413 гласа или 41.435% за Илияна Йотова. Аритметиката сочи, че Гюров добавя над 22 хиляди гласа, а Йотова добавя над 25 хиляди нови гласа.

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