Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боли, подготвя придобиване на международните активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл" (Lukoil) чрез размяна на ценни книжа, като финализирането на сделката се очаква в рамките на няколко седмици, съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима източници, близки до процеса.

Банка, действаща от името на консорциума, е закупила от западни инвестиционни фондове замразени ценни книжа на "Лукойл" за милиарди долари, които да бъдат използвани за придобиването, заявяват трима от източниците. Те са пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат въпроса публично.

Ако бъде финализирана, сделката ще приключи процес на продажба, продължил повече от година. Първоначално международният портфейл на "Лукойл" е бил оценен на 22 млрд. долара. Той включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка.

Стойността му впоследствие е намаляла, тъй като някои активи са преустановили дейността си, посочват двама от източниците.

Сделката ще бъде и тест за това дали западните санкции могат да принудят голямата руска компания да се освободи от международните си активи, докато в същото време се запазват стратегическите петролни операции и се ограничават финансовите ползи за Москва, коментира Ройтерс.

В консорциума участват Боли, който притежава дялове в спортните отбори "Лос Анджелис Доджърс" и "Лос Анджелис Лейкърс", както и инвеститорите от Обединените арабски емирства "Интернешънъл Холдинг Къмпани" (International Holding Company) и "Ал Хайл Холдинг" (Al Hail Holding). Офертата е подкрепена и от сирийско-катарските братя Ал Хаят и американската Корпорация за международно финансиране на развитието.

Планът не предвижда парично плащане. Вместо това ценни книжа на "Лукойл", притежавани от западни инвеститори, включително "Капитал груп" (Capital Group), ще бъдат разменени срещу международните активи на компанията, твърдят източниците.

Представители на Боли, "Ал Хайл Холдинг", братята Ал Хаят и американската корпорация не са отговорили на запитванията за коментар. "Интернешънъл Холдинг Къмпани" е заявила, че не коментира потенциални инвестиции, а "Капитал груп" е отказала коментар. "Лукойл" също не е отговорила веднага.

Продажбата започна след налагането на американски санкции срещу "Лукойл" през октомври 2025 г. През февруари Ройтерс съобщи, че САЩ са забавили процеса отчасти като средство за натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

През декември миналата година Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложение от група с участието на американската банка "Екстелъс Партнърс" (Xtellus Partners). Тогава ведомството заяви, че "Лукойл" не трябва да получава извънредна финансова изгода от продажбата под формата на акции или парични средства.

Консорциумът на Боли е придвижил предложението си, като е обещал ценните книжа да бъдат депозирани в ескроу сметка, вместо да бъдат прехвърлени директно на "Лукойл", посочват двама източници.

Министерството на финансите на САЩ не е отговорило на запитванията за коментар.

Повече от десет компании са подали оферти за активите, включително "Ексон Мобил" (Exxon Mobil), "Шеврон" (Chevron), инвестиционната група "Карлайл" (Carlyle) и бившият собственик на "Порнхъб" (Pornhub) Бернд Бергмайр, съобщи Ройтерс през ноември миналата година. "Карлайл" се е оттеглила миналия месец, оставяйки консорциума на Боели начело на надпреварата.

Банката, представляваща консорциума, е придобила ценни книжа от около десет американски и британски инвестиционни фонда, както и от американски депозитарни банки, които са ги държали от името на дребни инвеститори.

Според двама от източниците цената е била около 30 цента за долар стойност на акциите. Значителната отстъпка отразява ограниченията, свързани със санкциите.

Преди руската инвазия в Украйна през 2022 г. западни фондове притежаваха значителни пакети акции на "Лукойл". Впоследствие книжата бяха извадени от основните индекси на развиващите се пазари, замразени и отписани от западните фондове.

dir.bg