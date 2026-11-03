Късо съединение предизвика пожар в автосервиз на бул. “Ришки проход“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигналът за пожара постъпил в 00,29 часа тази нощ. Към мястото били насочени три противопожарни екипа. На място огнеборците заварили да гори стелаж в сервизното помещение и гума на лек автомобил БМВ.

Огнеборците потушили пожара с помощта на 2 тона вода. Унищожени били броня и десен фар на лекия автомобил, сервизно оборудване.

Според специалистите вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в бутона, който управлява секционна врата на сервиза.

ШУМ.БГ