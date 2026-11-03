Писателят Георги Господинов спечели голямата литературна награда на Стокхолм. Той е отличен за романа си “Градинарят и смъртта”.

“Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм”, съобщи писателят в официалния си профил в социалната мрежа.

Господинов специално благодари на преводачката Ханна Сандборг, както и издателя Ола Валин.

Тържественото връчване на престижното отличие ще се състои на 19 януари в шведската столица Стокхолм.

Българският автор поздрави и колегите си, които достигнаха до финала за наградата - световноизвестните писателки Саманта Швеблин и Олга Раун. “За мен беше чест да съм с тях”, добавя писателят.

“Градинарят и смъртта” излезе в Швеция след огромния международен успех на предишната книга на Господинов “Времеубежище”, с която той стана първият български автор, спечелил престижната международна награда “Букър”.

Dnes.bg