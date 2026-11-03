Германският канцлер Фридрих Мерц обеща по-голяма помощ за Украйна при гарантирането на енергийните доставки през предстоящата зима и добави, че Русия с атаките си в Черно море рискува да предизвика изостряне на напрежението и глобална продоволствена криза, предаде Ройтерс.

"С атаките си в Черно море Русия рискува да изостри още повече напрежението", каза той в рамките на срещата си с пристигналия на посещение украински президент Володимир Зеленски. "Русия предизвиква глобална продоволствена криза, в ущърб на най-бедните страни по света", допълни той.

БТА