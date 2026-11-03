Педагози от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен се завърнаха с престижни отличия от шестото поредно издание на Националния конкурс „Нестандартен учител“. Тържествената церемония по връчването на наградите се проведе на 31 октомври 2026 г. в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (БДУ), съобщиха от училището.

Престижният форум се организира ежегодно от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) към БДУ, съвместно с Община Бургас и РУО – Бургас. Конкурсът има за цел да отличи учителите, които прилагат иновативен, творчески и нестандартен подход в преподаването и решаването на ежедневните предизвикателства в образователния процес. В тазгодишното издание взеха участие стотици педагози от цялото страна, както и български учители от училища зад граница.

Шуменските педагози заслужиха своите награди след представяне на изключителни авторски практики. Деница Колева завоюва отличието в категория „Ресурсен учител“. Тя бе отличена за своята добра педагогическа практика на тема „Забавна математика, чрез мултисензорни дейности“, която интегрира мултисензорни методи за подпомагане и по-лесно усвояване на математически понятия при децата. Хатидже Мухарема и Ирена Русев спечелиха награда за екипна работа в категория „Начален учител“. Техният съвместен проект „Оркестър на емоциите“ демонстрира креативен и приобщаващ подход към развитието на емоционалната интелигентност и социалните умения на най-малките ученици.

Спечелените признания са ясна атестация за високия професионализъм в СУ „Трайко Симеонов“ и за умението на неговия екип да превръща обучението в креативно, увлекателно и приобщаващо преживяване

ШУМ.БГ