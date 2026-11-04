Военният министърът Димитър Стоянов обяви, че в отбраната няма да има увеличение на заплатите догодина.

"Бюджетът на Министерството на отбраната е достатъчно голям. Искам обаче да заявя, че тук политика по доходите няма да има в Министерството на отбраната. Няма да има увеличение. Въпреки желанието и от моя страна, и на Министерството на отбраната като цяло, и на министъра на финансите. Но в крайна сметка бюджетът е ограничен. Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталовите разходи", каза Стоянов пред БНТ.

Той посочи, че има договори и проекти по европейския механизъм SAFE за стимулиране на инвестициите в отбраната.

"Както знаете, механизмът SAFE и финансовите средства са за реализиране на конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите. Ние нямаме право да пипаме тези средства", категоричен беше министърът.

След като вчера бяха приети първите бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски, първите пет вече са предадени на 61-ва бригада, а още 25 са готови. До края на годината се очаква да пристигнат още три, след което ще продължи доставката на останалите, обяви Стоянов. По думите му изоставането постепенно се наваксва.

Проектът е на повече от 10 години. За него работеха много правителства, но вчера определих този проект като проект на забавената модернизация, коментира Стоянов. Той обясни, че причините за забавянето не са от българска страна, а са свързани с отношенията между САЩ и производствената компания в Канада.

"Причините са много, но не са в българската страна. Ние сме били коректни винаги, но при сключването на договора със САЩ, между САЩ и производственото предприятие в Канада, там се забавиха процесите. Надявам се, че в крайна сметка ще наваксаме във времето и ще получим машините", каза министрът.

По отношение на договорните условия Стоянов обясни, че става въпрос за типови споразумения, които американската страна използва и при други държави. По думите му в тях не са предвидени конкретни клаузи за неустойки при забавяне.

"Словакия по същия начин е с договор, Румъния, които имат договори, са по същия начин. Няма такива клаузи. Това са договори, пак казвам, които са типови и американската страна не отстъпва с въвеждането на такива клаузи. Въпреки всичко, ние търсим определените компенсации, но тези компенсации са на добра воля. Получаваме такива, в интерес на истината", съобщи министърът. Компенсациите са под формата на резервни части и предоставени предварително машини от по-старо поколение, които се използват за обучение на българските военнослужещи.

Една от основните цели на Министерството на отбраната е Велико Търново да се превърне в регионален център за обслужване на машините "Страйкър".

"Към момента, знаете, че по договор "ТЕРЕМ-Холдинг" извършва асемблиране на машините. Ако първите машини бяха в началния си етап като цяло дошли и след това се асемблира допълнително оборудване, въоръжение и така нататък, много по-дълбоко ще бъде асемблирането в следващите етапи, започвайки от януари месец 2027 година. Т.е. усилията нарастват постепенно, за да могат нашите колеги в "ТЕРЕМ" да придобият необходимите знания и умения как да извършват тази дейност. Справят се чудесно, в интерес на истината, спазват срока, мисля, че вървят добре нещата", увери Стоянов.

Машините имат три нива на поддръжка. Първите две ще се извършват в българските военни формирования, а усилията на министерството са третото ниво също да остане в България. Амбицията е центърът да обслужва не само българската армия, но и други държави в региона, които използват същия тип бойни машини.

"Нашата амбиция е не само да бъдем център за България, а и регионален център за обслужване на машините "Страйкър". Както знаете, съседната нам Република Северна Македония, тя също има "Страйкър", и нашата амбиция е да се обслужват в България. Украйна има такива машини. Така че предстои да видим дали ще успеем", каза още министърът.

Дир.бг