Голяма синя вълна заля Конгреса на САЩ и по всичко личи, че предварителните прогнози се сбъднаха - след междинните избори Демократическата партия си възвърна контрола над Сената, като спечели най-малко 53 места от общо 100. В Камарата на представителите демократите също постигнаха значителни успехи и се приближиха до мнозинството (засега демократите имат 190 срещу 110 за републиканците), преброяването на гласовете все още продължава, но картината е вече относително ясна.

Според данни на АП демократите са постигнали победи в няколко щата, където преди това са печелили републиканците, и вече са си върнали редица места в Камарата на представителите. За да се получи мнозинство в долната камара на Конгреса, е необходимо да се заемат 218 от 435 места.

Една от най-забележителните победи на демократите беше резултатът от изборите за Сената в Тексас. Джеймс Таларико победи подкрепяния от Доналд Тръмп републиканец Кен Пакстън. Това е първата победа на демократ в надпреварата за Сената в този щат от 1988 г. насам.

Сред щатите, в които демократите успяха да отнемат места от републиканците, се оказаха също Южна Каролина, Канзас и други традиционно републикански региони, пише Axios.

В Южна Каролина Ани Андрюс спечели победа над действащата сенаторка от Републиканската партия Дарлин Греъм, която Тръмп лично избра да замени покойния ѝ брат Линдзи Греъм след смъртта му през тази година. В Охайо демократът Шеръд Браун спечели място в Сената, което допреди две години заемаше настоящият вицепрезидент Джей Ди Ванс.

"Наистина смятам, че фактът, че не бях включен в бюлетините, беше най-големият проблем. Ако бях включен в избирателния списък, щяхме да спечелим много лесно. Казах на избирателите: "Представете си, че съм в избирателния списък", но те не ме послушаха. Така се случва, разбирате ли? Това е определен момент във времето. Подобно нещо се е случвало много пъти и преди", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп и поздрави демократите за победите им на междинните избори и заяви, че е готов да сътрудничи с тях.

"Моето послание е: поздравявам демократите и разчитам на сътрудничество с вас за благото на нашата страна", заяви Тръмп в интервю за Си Би Си нюз. Той подчерта, че възнамерява да работи с Демократическата партия, но добави, че в случай на отказ от сътрудничество от страна на демократите ще налага вето върху техните инициативи.

"Познавам много демократи, имам пълното право на вето и съм сигурен, че ще успеем да се споразумеем по всичко. Мисля, че те ще искат да работят с мен. В противен случай просто ще налагам вето върху всичко, а те не искат това", каза Тръмп, а малко по-късно публикува в социалната си мрежа Truth Social снимка на бейзболна шапка с надпис "вето".

На въпроса дали е разочарован от резултатите от изборите, Тръмп отговори, че "се е стараел много" и "е дал всичко от себе си". "Опитах се да помогна на хората да бъдат избрани, но те не бяха избрани, не успяха да победят. Хората не дойдоха да гласуват така, както трябваше. Ако бях в бюлетините, те щяха да дойдат. Но те не дойдоха, каза президентът на САЩ.

Дир.бг