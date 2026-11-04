След стартовете в Албания и България в последните две години, този път Колоездачната обиколка на Италия ще се проведе изцяло на Ботуша с изключение на един етап.

Джирото ще започне на 8 май в Триест, а ден по-късно ще се пренесе изцяло в Словения, което без никакво съмнение е намигване към Тадей Погачар от страна на организаторите.

Словенецът спечели Джирото през 2024-а и привлече огромен интерес, а включването на етап в родината му без съмнение е опит да организаторите да привлекат интереса му.

Разбира се, това в никакъв случай не означава, че Погачар ще включи Джирото в календара си, но със сигурност да кара една от трите големи обиколки на родна земя е изкушаващо.

Иначе обиколката включва 21 етапа и общо 3418 километра, които включват впечатляващите 50 250 метра денивелация.

Финалът по традиция ще бъде в Рим, а Триест ще е град на първия старт за първи път от 45 години.

Джирото ще премине през Словения за четвърти път в историята, като последния бе преди 25 години.

Дир.бг