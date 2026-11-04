Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Шумен е преместен в сградата на бившия дом „Майка и дете“. От седмица служителите на бърза помощ вече са в новите помещения в двуетажната сграда на закритото социално заведение. Линейките не са пред МБАЛ – Шумен, а са паркирани под специално изграден навес.
Реално обаче работата на екипите е затруднена, защото изникват проблеми по сградата и около нея и ремонтите продължават. А допълнителните дейности са за сметка на бюджета на ЦСМП в Шумен.
“Изскочиха неща, които трябва да се довършват вътре и отвън“, каза за ШУМ.БГ д-р Енчо Василев, който е временно изпълняващ длъжността директор на ЦСМП – Шумен, като я съвместява с постоянната си работа – директор на ЦСМП в Силистра.
„Замисълът на настаняването на центровете за спешна помощ в нови или ремонтирани сгради бе добър, но изпълнението е лошо. Такъв е примерът с Шумен. Наложи се да се правят допълнителни неща, има проблеми с тока за зареждане на линейките, с охраняемия вход на Центъра и други“, каза още д-р Василев и посочи няколко от проблемите.
„Електрическата инсталация, която трябва да захранва линейките, не е изпълнена по добър технически начин. Инсталацията не издържа, въпреки че натоварването за зареждане на автомобилите не е голямо. Трябва допълнителна защита. Връзката между работните помещения и линейките не е добре замислена. Екипите вървяха по кал, асфалтирахме, но там е необходима топла връзка“, смята д-р Енчо Василев.
Преди ден е възникнала и авария в канализационната система отново заради не добре изпълнени дейности по нея.
Д-р Василев очерта и още един бъдещ проблем – чий ангажимент ще е поддържането на инфраструктурата около новия ЦСМП в Шумен.
Пребазирането на ЦСМП в Шумен е част от проекта на Министерството на здравеопазването „Подкрепа за развитието на системата за спешна медицинска помощ“ на обща стойност 136 897 815 лв., който започна преди около десетина години.
Отделно от пребазирането в ЦСМП остават трудностите, които от години има в спешната помощ. Шумен не прави изключение и се сблъсква с липса на медицински кадри, непълни екипи, висока средна възраст на служителите.
„До преди две, три години поне имаше запитвания за свободни места при нас, сега вече няма и въпроси, няма интерес“, каза д-р Василев.
Той допълни, че за позицията директор на ЦСМП в Шумен министерството на здравеопазването не е обявило и досега конкурс (бел. ред. постът е вакантен от края на юли тази година). Според него е наложително и задължително такъв да има, защото е необходим човек на място, който да взима решенията и да работи по проблемите.
По думите му засега това няма да стане, защото предстои преструктуриране и се очаква ЦСМП в Шумен да премине под шапката на Варна.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Е добре де, кой е изпълнителя, кой е проектанта на проекта що така се пропуска услужливо тази немаловажна информация в тази дописка?
Анонимен
Прежде пишещия, задаваш неправилен въпрос. Трябва да попиташ, койот общината взе комисионната и да си оправи бакиите. аз не виждам лекарите специалисти от другите отделения как мигновенно ще слязат от хирургическия блок и ще отидат за консултация при спешна необходимост. Явно ще се мре по бързо за да намаляват живите в България и Шумен
Доктор
До като беше директор д-р Ил.Илиев всичко вървеше добре.Умело държеше колектива сплотен.С този личен състав доктори мед сестри шофьори монтьори се справяха с поставените задачи по обслужването на пострадалите и болните в цялата област Шумен .Поклон и вечна му памят +🙏
Анонимен
Аз искам да попитам кандидат за втори мандат кмет ? Болните като преминат спешното лечение как ще отидат по отделенията или в хирургията ако не могат да вървят и да се движат в зимен студ .Как бре Христов. Еййй голяма некадърност.
Анонимен
Анонимен04.11.2026 15:41,
Анонимен04.11.2026 16:13
Май бъркате Спешна помощ със Спешно отделение. Там болни няма. Ама нищо, плюйте.
Анонимен
Аз ли съм толкова проста? Или нещо не е както трябва...? Какъв е замисълът на тази помощ? И какво става ако е нужен спешен скенер или операция?
Анонимен
ШУМ.БГ,вие нямате нищо общо с журналистиката,платени слуги,клакьори сте на чужди ПРАВИЛА,една безлична маша в чужда ръка,нанесли сте се в несъвместимо за вас гнездо,за да мътите чуждо люпило!"Медия"- ТРАГЕДИЯ,прочетете,ако ви разрешат едно четиристишие на Р.Ралин какво е свобода,какво е слово,а какво е духовна нищета,огледайте се просто,в най близкото огледало!
Анонимен
04.11.2026 16:30 Значи СП е спедиторска,транспортна фирма за доставка от т.А до т.В!Ясно,не упреквай лаиците,то и Дом майка и дете се оказа,че е напълно несъстоятелно,добре поне,че стана леглова база за СП.