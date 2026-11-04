Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Шумен е преместен в сградата на бившия дом „Майка и дете“. От седмица служителите на бърза помощ вече са в новите помещения в двуетажната сграда на закритото социално заведение. Линейките не са пред МБАЛ – Шумен, а са паркирани под специално изграден навес.

Реално обаче работата на екипите е затруднена, защото изникват проблеми по сградата и около нея и ремонтите продължават. А допълнителните дейности са за сметка на бюджета на ЦСМП в Шумен.

“Изскочиха неща, които трябва да се довършват вътре и отвън“, каза за ШУМ.БГ д-р Енчо Василев, който е временно изпълняващ длъжността директор на ЦСМП – Шумен, като я съвместява с постоянната си работа – директор на ЦСМП в Силистра.

„Замисълът на настаняването на центровете за спешна помощ в нови или ремонтирани сгради бе добър, но изпълнението е лошо. Такъв е примерът с Шумен. Наложи се да се правят допълнителни неща, има проблеми с тока за зареждане на линейките, с охраняемия вход на Центъра и други“, каза още д-р Василев и посочи няколко от проблемите.

„Електрическата инсталация, която трябва да захранва линейките, не е изпълнена по добър технически начин. Инсталацията не издържа, въпреки че натоварването за зареждане на автомобилите не е голямо. Трябва допълнителна защита. Връзката между работните помещения и линейките не е добре замислена. Екипите вървяха по кал, асфалтирахме, но там е необходима топла връзка“, смята д-р Енчо Василев.

Преди ден е възникнала и авария в канализационната система отново заради не добре изпълнени дейности по нея.

Д-р Василев очерта и още един бъдещ проблем – чий ангажимент ще е поддържането на инфраструктурата около новия ЦСМП в Шумен.

Пребазирането на ЦСМП в Шумен е част от проекта на Министерството на здравеопазването „Подкрепа за развитието на системата за спешна медицинска помощ“ на обща стойност 136 897 815 лв., който започна преди около десетина години.

Отделно от пребазирането в ЦСМП остават трудностите, които от години има в спешната помощ. Шумен не прави изключение и се сблъсква с липса на медицински кадри, непълни екипи, висока средна възраст на служителите.

„До преди две, три години поне имаше запитвания за свободни места при нас, сега вече няма и въпроси, няма интерес“, каза д-р Василев.

Той допълни, че за позицията директор на ЦСМП в Шумен министерството на здравеопазването не е обявило и досега конкурс (бел. ред. постът е вакантен от края на юли тази година). Според него е наложително и задължително такъв да има, защото е необходим човек на място, който да взима решенията и да работи по проблемите.

По думите му засега това няма да стане, защото предстои преструктуриране и се очаква ЦСМП в Шумен да премине под шапката на Варна.

ШУМ.БГ