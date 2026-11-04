Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла във вдигането на тежести в четвърта различна категория!

Българският суперталант спечели всичко възможно в категория до 95 килограма на първенството в Нимбо (Китай), като в девето поредно голямо състезание разби конкуренцията.

Насар подобри световните рекорди в изхвърлянето със 185 килограма, изтласкването с 230 килограма и в двубоя с 415 килограма в новата олимпийска категория и то в много сериозна конкуренция. Едва на 22 години той става четвъртият българин с поне четири световни титли след Янко Русев, който е с пет, Антонио Кръстев и Ива Иванов.

Състезанието започна отлично за Карлос. Той даде начална заявка за 170 килограма в изхвърлянето, но екипът му на два пъти покачи - на 173 и 175. Българинът с лекота изхвърли 175 кг. и излезе начело в класирането. Казахстанецът Нургиса Адилетул след това направи същото. В последствие начело излезе иранецът Али Алипур, койту спя да вдигне 176.

Следваща цел за вторите си опити беше 180 килограма. Карлос отново беше безапелационен, а същото важеше и за Адилетул. Алипур обаче сложи 181 килограма и излезе първи преди третите опити.

В тях Адилетул вдигна 183 кг. и първи излезе начело. Наддавамето между останалите двама започна. Алипур не успя да вдигне 184 и остана трети, а Карлос заслужи златото в изхвърлянето със световен рекорд от 185 килограма.

В изтласкването Адителул започна с успешни 212 килограма. След това Насар вдигна 213 кг. и изравни световния рекорд в двубоя. Алипур пък не успя да вдигне 214 от първия опит, но го направи от втори. Казахстанецът Адилетул затвърди, че се намира в отлична форма и излезе начело с опит на 217 килограма. Насар контрира с 220 и подобри световния рекорд в двубоя. Алипур и Адилетул не успяха в следващите си опити на 224 килограма и потвърдиха титлата на Насар. Той пробва нов световен рекорд с 230 килограма и го постигна!

Дир.бг