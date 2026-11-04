Делфинът Мимо, който от повече от година обитава Венецианската лагуна, продължава да се появява край плавателните съдове в района на града и последно е бил забелязан да плува непосредствено до воден автобус (вапорето), съобщава информационната агенция AGI.

Видеозаписът показва как морският бозайник плува непосредствено до движещия се плавателен съд, предизвиквайки интереса на пътниците.

Делфинът е от вида афала (Tursiops truncatus) и е забелязан за първи път във Венецианската лагуна през юни 2025 г. Оттогава той редовно се появява в района на басейна на Сан Марко и се е превърнал в позната гледка за местните жители и туристите.

Продължителното присъствие на животното в натоварената с плавателни съдове лагуна обаче създава рискове за неговата безопасност. Делфинът вече е бил забелязван с наранявания по тялото и гръбната перка, за които се предполага, че може да са причинени от контакт с корабно витло.

Особено опасен за него е интензивният воден трафик във Венеция. Плавателните съдове, високата скорост и близостта на хората могат да нарушат естественото поведение на животното и да го изложат на риск от нови наранявания.

Специалистите препоръчват капитаните на лодки и други плавателни съдове да поддържат безопасна дистанция, да избягват резки маневри и да спазват ограниченията на скоростта.

На туристите и местните жители се препоръчва да не се опитват да докосват или хранят делфина, както и да не го преследват с лодки. Целта е животното да запази естественото си поведение и да не свиква прекомерно с присъствието на хора.

Присъствието на Мимо във Венецианската лагуна е необичайно, но само по себе си не означава, че делфинът е попаднал в капан. Най-подходящият подход е той да бъде оставен да се движи свободно в естествената си среда, като същевременно се ограничат рисковете от близкия контакт с хората и плавателните съдове.

Дир.бг