Лично министърът на финансите Гълъб Донев е предложил на Европейската комисия българското правителство да национализира частично втория стълб на пенсионното осигуряване, обявиха от "Демократична България", след като вчера алармираха за намерението. Пред репортери в кулоарите на парламента съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов показаха документ, който твърдят, че е част от кореспонденция по темата между кабинета и Брюксел.

"Вчера колегата Божидар Божанов обяви, че българското правителство иска да сложи ръка върху пенсиите на българските граждани. От "Прогресивна България" много бързо излязоха и заявиха, че това е фалшива новина, обявиха, че никога не е планирано, по никакъв начин не е обсъждано и няма да бъде в бюджета", каза Мирчев.

Той припомни как днес премиерът Румен Радев нарече разкритието "несъстоятелни истерии".

"Тъй като да се лъже не е хубаво, сега ще призовем премиера Радев и финансовия министър да излязат да се извинят, защото това е официален документ на Европейската комисия от вътрешна комуникация от 15 октомври, от който става много ясно и много добре се разбира какво искало българското правителство и то потвърждава абсолютно думите на Божидар Божанов от вчера", каза още Мирчев.

Той отправи няколко въпроса към Радев: "Коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа Bulgaria - 2027 Budget and the Second Pension Pillar от 15.10.2026 г.? Одобрен ли е документът от министъра на финансите или от министър-председателя? Предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, на нейния кабинет или на други представители на ЕК, кога и по какъв канал? Съществуват ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК?".

социалните права на българите. Всъщност, той е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицита в бюджета, а ЕК е защитавала интересите на българите - на пенсионерите и на 5 милиона работещи граждани. Не някой друг в Министерството на финансите, а лично Гълъб Донев е направил това предложение", заяви Мирчев.

От ДБ вече са изпратили писма до ЕК и Министерството на финансите с искане за цялата кореспонденция между тях по въпроса. Мирчев призова Донев да я покаже до петък преди Брюксел да изпълни изискването и "да лъсне истината".

"Нашият съвет към Гълъб Донев е да излезе и да се извини, че депутати от ПБ излъгаха на пресконференцията си вчера, като казаха, че такова предложение няма, не било обмисляно и не било планирано. Добрата новина е, че ние като опозиция, както и ЕК предотвратихме това българско правителство да плаща дефицита и магистралите по 108 млн. евро за два километра с парите на българските пенсионери", изтъкна депутатът.

Дир.бг