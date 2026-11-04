Трима души са задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) във връзка със съхранение на съоръжения за производство на тютюневи изделия. Акцията е осъществена съвместно с Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Благоевград, каза на брифинг в благоевградското село Рилци комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП.

При акцията, проведена в следобедните часове вчера в помещение в селото, са установени голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия, посочи комисар Стоилов.

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По думите му единият от задържаните е „знакова фигура“ по оперативни данни на ГДБОП в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари.

Образувано е досъдебно производство в условията на неотложност, което се наблюдава от Районна прокуратура – Благоевград, каза районният прокурор Елица Калпачка.

Дарик