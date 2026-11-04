Свръхпечалбата на банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании и някои други сектори ще бъде обложена с 33% през 2027 г. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, одобрени от Министерския съвет на днешното му заседание.

Специалният данък ще обхване още обменните бюра, дружествата за бързи кредити и търговците на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от поне 5 млн. евро. Предвидена е възможност 30% от данъка да бъдат преотстъпени за определени цели, например за инвестиции или за формиране на резерви.

Според мотивите към законопроекта мярката не променя общия режим на корпоративно подоходно облагане и не засяга данъка върху обичайната печалба на дружествата. Тя се отнася единствено до свръхпечалбата в посочените икономически сектори.

Промените предвиждат и данъчни облекчения за компаниите, които инвестират в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. За тези активи ще може да се прилага ускорена данъчна амортизация с годишна норма, двойно по-висока от стандартната, но не повече от 100%.

Увеличава се и прагът за признаване на активите като данъчни дълготрайни материални и нематериални активи - от досегашните 700 лв. на 1000 евро. Така повече активи с по-ниска стойност ще могат да бъдат отчитани като текущ разход, вместо да се амортизират за определен период. Срокът за пренасяне и приспадане на данъчни загуби се удължава от 5 на 10 години. Въвежда се обаче ограничение - загубите ще могат да се приспадат до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Законопроектът предвижда и промени при облагането на разходите в натура, когато фирмени активи - собствени, наети или предоставени за ползване - се използват за лични цели. Целта е да се осигури по-последователно данъчно третиране на личното потребление, което се финансира чрез предприятието.

Уточняват се също правилата за деклариране и плащане на данъци при преобразуване на дружества. Промените обхващат корпоративния данък за последния данъчен период, включително случаите, когато имуществото се прехвърля на едноличен търговец, както и данъка при източника върху дивиденти и ликвидационни дялове и доходи на чуждестранни лица. Регламентират се и задълженията за деклариране и внасяне на данъка върху разходите и алтернативния данък при преобразуване.

Дир.бг