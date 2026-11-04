Леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW (340 к. с.) да се облагат с акциз, в размер, определен в зависимост от конкретната мощността на двигателя. Това предвиждат част от промените в Закона за акциза и данъчните складове (ЗАДС), одобрени от Министерския съвет.

Стъпките на акцизната ставка са четири и бяха оповестени от правителствения пресцентър:

За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро;

За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро;

За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро;

За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

Предлаганата мярка е мотивирана от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи и няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение (линейки, противопожарни автомобили и автомобилите със специален режим на движение), посочват от Правителствената пресслужба.

При определяне на данъчната основа за облагане с акциз на хибридните електрически превозни средства, ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW, посочена в ЕО сертификата за съответствие или друг приложим официален документ. Налогът не важи за електрическите коли.

Предлагат се и изменения, свързани с движението, съхранението и използването на енергийните продукти, електрическата енергия и други акцизни стоки. Целта е да се отстранят съществуващи неясноти и да се създаде нормативна уредба, която да позволява ефективен контрол, без да се създават допълнителни административни тежести за добросъвестните икономически оператори.

Създаден е ред по отношение на реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, чрез определяне на законово регламентиран краен срок за реализация на акцизните стоки (тютюневи изделия и алкохолни напитки).

Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклоняване от облагане с акциз, както и актуализиране на размера на глобите и имуществените санкции свързани с нарушения на акцизното законодателство.

Дир.бг