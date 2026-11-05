Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не обмисля уволнението на министъра на отбраната Пийт Хегсет, след като беше попитан за тази възможност на фона на разгромното поражение, което републиканците претърпяха на произведените във вторник междинни избори, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп изрази подкрепата си за Хегсет, който самият той е описвал като застъпник на войната в Иран. "Не, мисля, че той се справя много добре", заяви Тръмп пред журналисти.

Тази реакция контрастираше с поведението на президента Джордж Буш, който уволни министъра на отбраната Доналд Ръмсфелд на сутринта след междинните избори през 2006 г., когато недоволството на избирателите от войната в Ирак помогна на демократите да спечелят контрол над Конгреса, отбелязва Ройтерс.

По-рано американският телевизионен канал Си Би Ес съобщи, че след поражението Тръмп е попитал съветниците си дали Хегсет трябва да остане на поста си.

Един от съветниците на Тръмп заяви пред Ройтерс, че Хегсет "може да е под прицел" заради войната. "Някой ще бъде обвинен за това и знаете, че това няма да е той (Тръмп)", каза съветникът.

Министерството на отбраната на САЩ съобщи, че Хегсет е "100 процента ангажиран" в това да ръководи Пентагона до края на мандата на Тръмп, който приключва на 20 януари 2029 г.

Войната срещу Иран, която американският президент започна заедно с Израел в края на февруари, изигра важна роля в загубата на междинните избори. Повишаването на цените на горивата вследствие на конфликта беше сред основните въпроси, будещи безпокойство сред американските избиратели преди изборите.

Наред с Тръмп, Хегсет е сред най-известните фигури в САЩ, свързвани с непопулярната война. От известно време той е гледан под лупа като възможна цел на процедура по импийчмънт, която демократите биха могли да започнат, след като вече си осигуриха ново мнозинство в Камарата на представителите, отбелязва ДПА.

Дир.бг