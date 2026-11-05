Собственикът на голямо предприятие в Гурково бе задържан при среднощна акция на ГДБОП, съобщиха БНТ и Нова телевизия.

Антимафиотите са влезли в производствената база на "Булметал" късно снощи, като са извършени обиски и изземвания.

По неофициална информация акцията е реализирана в рамките на разследване за незаконно проследяване.

Иззети са компютри и телефони, което блокира работата на фирмата, която се занимава с износ. По данни на адвокати на компанията, които са били на място, антимафиотите са търсели тракери, за които се подозира, че са били използвани за следене на определени хора.

Полицейски екипи е имало и пред дома на собственика Кольо Атанасов, предаде bTV. Кой точно е бил мишена на наблюдението и каква е пряката връзка на въпросните устройства със самия Атанасов засега остава неясно.

Междувременно обиските и изземването на техника сериозно спъват работата на действащото предприятие, в което работят стотици служители, а голяма част от продукцията е предназначена за износ.

"Булметал" е един от основните производители в България на метален амбалаж за хранително- вкусоватa, химическата, млекопреработвателната и козметичната промишленост.

Дир.бг