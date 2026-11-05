Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че два петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти, след като са се опитали да използват неразрешени от Техеран маршрути за преминаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ормузкият проток, който на север граничи с бреговете на Иран, а на юг - с крайбрежието на Оман, е широк около 30 километра в най-тясната си точка.

Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Единият танкер се е натъкнал на мина, докато се е опитвал да премине през коридор южно от Ормузкия проток, а другият е избухнал в пламъци на излизане от пролива в източната му част, се казва в изявлението.

Влекач, който се приближил до втория танкер, за да помогне при потушаването на огъня, също избухнал в пламъци.

Вчера секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че "всеки, който нападне Иран, ще си плати за това".

"Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и политическо поражение във Вашингтон", написа Резаи в социалната платформа Екс.

Дир.бг