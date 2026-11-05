Близнаците от Цалапица Борислав и Валентин Динкови, които бяха осъдени за лично укривателство по делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов на 20 юли 2023 г., съвсем скоро ще излязат на свобода. Това съобщи пред Нова телевизия майката на пребития до смърт млад мъж Атанаска Бакалова.

Двамата братя бяха признати за виновни за това, че в нощта на 20 срещу 21 юли 2023 година в в Цалапица и в землището на селото, в съучастие като извършители са спомогнали на физическия убиец на Митко - Рангел Бизюрев, да избегне наказателно преследване, без да са се споразумели с него преди извършване на самото деяние.

През март 2025 г. Окръжният съд в Пловдив наложи затвор от 4,5 години на Борислав Динков, а на Валентин Динков - наказание в размер на 4 години "лишаване от свобода". Двамата излежават присъдите си в затворническо общежитие в Смолян.

"От присъдите им се приспадат излежаното, както и работните дни. И Валентин Динков има право сега към Нова година да излезе на свобода. Малко след него е възможно и Борислав, а е възможно тъй като отказаха да ги разделят и двамата заедно да излязат на свобода. Сега ще се наложи да гледам убийците на сина ми как се разхождат на свобода. Уверявам ви, че напрежението в Цалапица ще ескалира, като се върнат в селото", добави почернената майка.

Атанаска Бакалова събира подписи за възобновяване на делото срещу близнаците Динкови с искане да бъдат съдени като съучастници в убийството на сина й. Подала е и молба в Окръжната прокуратура в Пловдив за това.

"Те трябваше да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно са участвали в убийството на Митко. Трябваше делото да бъде върнато от ВКС, тъй като съдебен заседател ме нарече непочтена жена затова, че се боря за справедливостта. Това не е правосъдие, а гавра за жертвата и шамар за нас, близките", разплака се Бакалова.

От пловдивския затвор, под чието ръководство е трудовото общежитие в Смолян, са потвърдили, че до края на годината единият близнак излиза на свобода, а шест месеца по-късно - и другият.

Дир.бг