Златната топка Хари Кейн подписа нов договор с Байерн (Мюнхен) и сложи край на всички спекулации за своето бъдеще.

Досегашният контракт на английския голмайстор бе до края на сезона, а това даваше повод за спекулации относно бъдещето му от лятото.

Кейн и Байерн обаче сложиха край на спекулациите с нов договор до лятото на 2029-а, а по непотвърдена информация контрактът ще е рекорден в историята на баварците.

Без да се споменават конкретни цифри, медиите в Германия вярват, че с новия си договор Кейн се превръща в най-скъпоплатения футболист в историята на Байерн, както и в играча с най-голяма заплата в европейския футбол към момента.

Всичко това звучи съвсем логично предвид нещата, които Кейн прави с екипа на Байерн и Англия, а и спечелената "Златна топка" със сигурност е дала основание на нападателя да поиска това рекордно възнаграждение.

Съвсем нормално е актуалната "Златна топка" да е футболистът с най-голяма заплата в европейския футбол.

Новият договор на Кейн с Байерн ще изтече дни преди 36-ия му рожден ден, а целта на английския капитан е още голове и още трофеи.

До момента с екипа на Байерн той има впечатляващите 156 гола в 161 мача, към които трябва да добавим и 41 асистенции. Статистики на една истинска "Златна топка".

Дир.бг