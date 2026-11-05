"Прогресивна България" няма да посяга на втория пенсионен стълб. Това е фалшива новина, която е извадила опозицията, за да отвлече вниманието от трите одита на Сметната палата за финансовото състояние на държавата. Тази позиция защитиха председателите на бюджетната комисия Константин Проданов и на икономическата - Стефан Белчев в ефира на Нова телевизия и бТВ. Това ще стане ясно и публично при представянето на макрорамката на бюджета за догодина от премиера Румен Радев в петък в аулата на УНСС, каза Белчев.

Депутатът от бюджетната комисия заяви, че вижда за първи път документа, разпространен от ДБ, за който се твърди, че е част от официална кореспонденция между българското правителство и Европейската комисия с намерението да бъде намалена наполовина вноската от 5%, която се удържа на работещите от частни пенсионни фондове по силата на задължителното допълнително осигуряване. Представителят на мнозинството определи това твърдение като фалшива новина. Той посочи, че никъде няма такъв официален документ с подпис на министър.

"Аз този документ го виждам и аз като вас не съм го виждал на живо", каза Белчев на водещите в студиото на бТВ. "Това никъде го няма черно на бяло, нито има подпис на министър. Ние отрекохме факта, че това е официален документ от страна на България към Брюксел", обясни депутатът. По думите му сме станали свидетели на едни активни мероприятия със синхрон между ПП, ДБ и ГЕРБ. Според него е възможно такъв вариант да е бил обсъждан по време на размяната на експертни мнения, имейли и онлайн разговори, но не официално ниво.

"Смятам, че може би това са някакви предложения или експертни мнения. Съгласете се, че за времето, в което е изготвен този бюджет, колегите от Министерството на финансите бяха притиснати да правят всякакви прогнози, всякакви, ако щете, дори импровизации, само и само за да видим откъде може да се вдигнат приходи и да се съкращават разходи. За мен това би могло да бъде тема, която да се обсъжда, но във времето не е намерило никакво отражение", коментира Белчев.

"Това е един изкуствено създаден скандал, за да отвлече вниманието. Това се пусна точно в този момент, да се заметат резултатите от трите одита на Сметната палата. При условие, че и колегите от МФ ясно показаха, че няма никъде нещо изпратено в ЕК с подпис на министър или премиер.

Депутатът уточни, че според официалните документи на Министерството на финансите няма изпратен до Европейската комисия документ с подпис на министър или премиер, в който да се предлага подобна промяна. По думите му е възможно да е имало експертен анализ или хипотетични предложения, направени по време на подготовката на бюджета.

"Темата е затворена вече. Няма да пипаме втори стълб", категоричен беше Стефан Белчев.

Това потвърди успоредно с него, но в ефира на Нова телевизия, и председателят на бюджетната комисия Константин Проданов. "Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел, за пипане на втория стълб, за пренасочване на вноски от втория стълб към първия стълб или нещо подобно", отрече депутатът от "Прогресивна България". Той добави, че и да е било обсъждано на някакъв етап, в това няма нищо нередно.

По думите му подобна мярка не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция между България и европейската институция. "Не присъства никъде в официалната кореспонденция между нас и Европейската комисия. Те трябва да одобрят общите параметри", обясни Проданов. Той посочи, че след изпращането на бюджетния план са разменени няколко писма, като последното е от 2 ноември, подписано от министър Донев. И уточни, че цялата кореспонденция е публично достъпна на сайта на Европейската комисия.

"Дори и да е имало такъв разговори и да са обсъждани такива идеи, това не е грях, напротив. В експертно качество могат да се водят всякакви разговори", подчерта Проданов.

"Работата на експерта във всяко едно министерство е да предлага всякакви идеи. На експертно ниво да се проиграват всякакви сценарии и те да бъдат предлагани на политическото ръководство, което, ако ги припознае, те стават реалност", посочи той.

Според Проданов опозицията е можела да изчака официалното представяне на бюджета, за да провери дали в него действително има подобни намерения.

През последните дни представители на управляващите отричат да имат планове с новия бюджет, включително премиерът Румен Радев, отрекоха да са водени подобни разговори за промяна на вноската за пенсия във втория стълб.

Дир.бг