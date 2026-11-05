След заплатите на военните, става ясно, че властта замразява и заплатите на полицаите за следващата година. Това се разбра от думи на вътрешния министър Иван Демерджиев на изслушване в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Той обясни пред народните представители, че в министерството вървят съкращения на "излишни дежурни части", "изчистване на структурите от дублиращи се функции", както и съкращаване на ръководни позиции, създадени през годините за конкретни хора.

Вчера пък военният министърът Димитър Стоянов обяви, че в отбраната няма да има увеличение на заплатите догодина.

"Вероятно няма да има увеличение на възнагражденията в МВР през 2027 г. Не се планира и съкращаване на служители с полицейски функции", каза в четвъртък вътрешният министър пред депутатите.

Той заяви, че не може да коментира в конкретика преди утрешното представяне на държавния бюджет, но посочи, че планираните държавни разчети няма да доведат до намаляване на служителите с полицейски функции. "В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това", изтъкна Демерджиев.

"За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата", обясни министър Демерджиев. И обърна внимание, че последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е било с цел да се компенсира голямото изоставане през годините назад.

"Част от хората, които формално имат полицейски функции, в момента работят в структури, които нямат нищо общо с типичната полицейска дейност. Съкращаваме някои излишни дежурни части, съкращаваме и понижаваме определени ръководни позиции, които изкуствено са създадени през годините за конкретни хора най-вероятно", каза още пред депутатите вътрешният министър, цитиран от "Нова телевизия".

"Изчистваме структурите от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа", обясни министър Иван Демерджиев.

Dir.bg