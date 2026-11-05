Шефът на ФИФА Джани Инфантино е обвинен в "злоупотреба с власт“, ​​след като организацията е уредила VIP летищно обслужване в Маями за съпругата и дъщерите на футболния ръководител, включително едно пътуване, при което са придружавани и от кучетата си. Това става ясно от източници и официални документи.

Според записи имената на съпругата и дъщерите му фигурират 125 пъти в протоколите на международното летище в Маями от януари 2024 г. насам. Документите съдържат 95 отделни записа, като в много от тях е посочен повече от един член на семейството, пише The Times и The New York Post.

За 63 от тях Джани Инфантино няма запис за въпросните дати. Съпругата му, Лийна Инфантино, фигурира 46 пъти - почти два пъти по-често от съпруга си, който често пътува по света.

От направената проверка става ясно, че ФИФА е изисквала специално отношение ("червен килим“) за дъщерите му Алесия, Сабрина и Далия във връзка с пътуване до Доха "заедно с кучетата им“.

Говорителят на летището Грег Чин потвърди, че исканията са дошли от ФИФА. Инфантино оглавява неправителствена организация, а служителите са били свободни, така че "услугата беше предоставена“, заяви Чин.

Наглостта може да има последици

Това може да създаде етични главоболия за ФИФА, заявиха пред The Post двама от водещите европейски експерти по управление на спорта. Етичният кодекс на организацията забранява на длъжностните лица да използват служебното си положение "за лични цели или облаги“.

Антоан Дювал от института "Т. М. К. Асер“ в Хага посочи, че ако Инфантино е поискал от ФИФА да организира частните пътувания на семейството му, това "би могло да се квалифицира като злоупотреба със служебно положение“ съгласно въпросния кодекс.

Това би представлявало "злоупотреба с ресурсите на ФИФА за лични цели“, заяви Дювал, старши изследовател в областта на спортното право.

Според основните принципи на доброто управление, "това е злоупотреба със служебно положение, злоупотреба с власт“, ​​коментира Арнаут Герарт от Утрехтския университет в Нидерландия, който в миналото е оглавявал комисията по интегритет в белгийския футбол.

"По искане на бивш съветник на президента на ФИФА, към Международното летище в Маями (MIA) бяха отправени запитвания за предоставяне на специални протоколни услуги (т.нар. "Port Courtesies“). Тези услуги се предоставят безплатно на президента на ФИФА предвид позицията му на ръководител на асоциация или неправителствена организация. Членовете на семейството на г-н Инфантино също имат право да поискат тези услуги съгласно вътрешния правилник на летището ("Courtesies of Port Handbook“). Те също се предоставят безплатно, като всеки случай се разглежда индивидуално и по преценка на летището", казва в изявление говорител на ФИФА.

В навечерието на Световното първенство швейцарско-италианският спортен ръководител прекарва повече време в Маями, където ФИФА има свой офис. Семейство Инфантино живее в жилищен комплекс на булевард "Бискейн“, предпочитан от знаменитости - място, където навремето е притежавал луксозен апартамент и Дейвид Бекъм.

Официалните документи показват, че VIP пропускът на Джани е важал за цялото семейство.

Според действащите правила на летището, служител по протокола съдейства на VIP лицата за ускорено преминаване през процедурите по регистрация. Този служител може да осигури достъп до специален коридор за проверка за сигурност, както и да организира приоритетно качване на борда.

"Стандартната практика“ е гостите да бъдат придружавани чак "до вратата на самолета“. Ако служител на изхода за качване възрази, персоналът трябва да запази спокойствие и да избягва „привличането на излишно внимание към госта“, се казва още в изявлението.

При пристигане от чужбина, служител придружава VIP гостите през "дипломатическия коридор“ на граничния контрол. Електрическо превозно средство може бързо да ги откара до изхода на терминала.

Чин подчерта, че придружаващите лица не могат да пропускат нито един етап от митническите или охранителните проверки. По думите му, всяко искане за VIP обслужване при полет от чужбина се изпраща за одобрение до Службата за митническа и гранична защита на САЩ.

Той не уточни дали федералните власти са били уведомени, че шефът на ФИФА не е бил на борда на самолета.

В правилника на летище "Маями“ са посочени 27 категории VIP гости - от съдии във Върховния съд до членове на училищни настоятелства. Президентите и министрите от правителството могат да бъдат придружавани от своите "делегации“ (придружаващи групи). Думата "съпрузи“ се среща само веднъж - в контекста на ръководителите на дипломатически мисии.

Инфантино попада в категорията за ръководители на неправителствени организации. В правилата не се споменава нищо за това дали членове на семейството, роднини или домашни любимци отговарят на условията.

Чин посочи част от правилника, според която за всеки, който не фигурира в официалния списък, се извършва индивидуална преценка. Директорът на протоколния отдел или негов представител трябва да одобри всяка такава заявка.

Единствените критерии, добави той, са категориите във VIP списъка и наличието на свободен персонал. По думите на служители, ведомството обработва над 5000 заявки годишно.

"Други членове на семейството нямат право на това“, се посочва в указанията. В протоколния наръчник на департамента се допълва, че децата на официално лице, отговарящо на условията, "които пътуват самостоятелно“, нямат право на тези VIP услуги.

Инфантино и скандалите

Това е поредният скандал около 56-годишния функционер, който през март ще се кандидатира за нов четиригодишен мандат.

Намиращият се под сериозен натиск футболен ръководител продължава да води ожесточена вътрешна война с УЕФА. Инфантино се сблъска със силно недоволство в Европа заради предложенията си за мащабно разрастване на турнири (с цел генериране на огромни приходи), както и заради конфликтите си с традиционните фактори, които държат властта в този спорт.

В понеделник The New York Post разкри, че Инфантино и най-близкото му обкръжение са използвали контактите си в администрацията на Тръмп, за да уредят ново разрешително за работа за домашната помощница на Инфантино - гражданка на Никарагуа, след като предишното ѝ разрешение е било отнето. От ФИФА категорично отрекоха твърденията, но не коментираха участието на един от висшите си сътрудници в случая.

Днес.бг