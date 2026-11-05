Работници на задържания бизнесмен от Гурково Кольо Атанасов и жители на подбалканския град излязоха на спонтанен протест пред фабриката и затвориха за близо 30 минути движението през Прохода на Републиката.

Хората настояват институциите да дадат ясна информация къде се намира в момента собственикът на предприятието "Булметал" и какви са обвиненията срещу него.

На протеста пред производствената база излязоха съпругата на бизнесмена и четирите му деца, съобщи кореспондентът на БНТ.

Кольо Атанасов беше задържан за срок до 24 часа късно снощи при мащабна съвместна акция на ГДБОП и СДВР и беше откаран в София. В продължение на часове полицейски екипи извършваха претърсвания и изземвания както в производствената база на завода в Гурково, така и в дома му.

От СДВР съобщиха, че при операцията в града са задържани общо четирима души. Разследването се води по образувано досъдебно производство за държане или използване без разрешение на специални технически средства, предназначени за негласно събиране на информация.

По данни от разследването са търсени проследяващи устройства, за които има съмнения, че са използвани за нерегламентирано наблюдение.

Заводът за метален амбалаж в Гурково е най-големият работодател в общината и в него работят стотици служители.

До този момент от прокуратурата и МВР няма официална информация дали при обиските са открити търсените устройства и дали на Атанасов вече са повдигнати обвинения.

Дир.бг