Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение в България идната седмица. Посещението й е част от Черноморската обиколка заради ударите по търговски кораби край бреговете на България и Румъния.

Тя ще посети Варна във вторник, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров". Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен.

По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черно море, като програмата ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ, информира БТА.

В Румъния председателката на ЕК ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.

Заради войната в Украйна през следващия програмен период 9 държави може да получат допълнителна финансова подкрепа от ЕС заради загубите, които търпят. Компенсацията, която България ще поиска заради атаките на търговски кораби в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море, е в размер на 2 милиарда евро.

Делегация от евродепутати посети Варна с посланието, че Европа е единна и страната ни не е сама. Позицията на ЕС е, че сигурността в Черно море не е просто регионален въпрос, а засяга европейската сигурност и стабилността на общото ни бъдеще.

Страната ни вече призова за мораториум върху бойните действия в Черноморския басейн, където ескалацията се покачи с разрастването на войната между Русия и Украйна, а пет търговски кораба бяха ударени и част от тях потопени в изключителната икономическа зона на България. ю

Дир.бг