Със спортни турнири по футбол и стрелба служителите на Областната дирекция на МВР – Шумен отбелязаха професионалния си празник 8 ноември. В надпреварата се включиха отбори от всички районни управления и областната дирекция, съобщиха от пресслужбата на шуменската полиция.

В отборното класиране по стрелба първото място с общ резултат от 265 точки завоюва тимът на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР – Шумен. На второ място с 262 точки се класира отборът на РУ – Шумен, а третото място с 260 точки зае тимът на РУ – Каолиново.

В индивидуалната надпревара най-точен мерник показа Джошкун Самиев от РУ – Каолиново, който постигна 95 точки. Втори се класира Осман Алиосман, също от РУ – Каолиново, а третото място с 93 точки зае Пламен Начков от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР – Шумен.

Турнирът по футбол се проведе по системата „всеки срещу всеки“. След изиграването на всички срещи първото място зае отборът на ОД на МВР – Шумен със 7 точки. На втора позиция се класира тимът на РУ – Шумен с 5 точки, а третото място с 4 точки завоюва отборът на РУ – Каолиново.

ШУМ.БГ