Венец, питка, безброй подаръци, включително такива, които деца бяха изработили ръчно за него, посрещнаха Карлос Насар и екипа му при прибирането от световното първенство в Китай.
Феноменалният ни щангист унищожи конкуренцията в новата категория до 95 кг с три световни рекорда - двубой от 415 кг, 185 кг в изхвърлянето и бруталните 230 кг в изтласкването, за да вземе четвъртата си титла на планетата. А е само на 22 години.
Викове "Българи-юнаци" посрещнаха на летището в София Карлос, а събралите се бяха десетки.
"Изпитвам огромна радост, защото усещам любовта на хората - каза шампионът ни. - Винаги съм знаел, че спортът сплотява. Сега усещам и своята роля в това, осъзнавам и отговорността си, защото представлявам България. Дано нося само позитивни емоции и сила на хората у нас.
Има нови конкуренти, трябваше да защитя титлата си пред тях. Старите ми конкуренти вече спряха да се съпротивляват. Тези нови момчета са с нова енергия, искат да ме свалят от първото място. Но бях длъжен да им покажа, че България заслужава да е на първото място и нищо друго.
Слава на Бога, месец преди първенството вече се възстановявах. Характерът и волята ми помогнаха да се справя с контузията. Няма страх в моето сърце.
Какво предстои? Има още състезания тази година... Иначе - гледам към всички рекорди и още световни титли. Искам да стана и първият щангист с четири олимпийски титли в историята.
Направих жеста с въдицата след единия от опитите, защото те са моите шаранчета, конкурентите ми. Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя.
Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас. Не искам да се забравя името му."
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Велик на степен Вселена. Жалко, че такива като него се броят на пръстите на едната ръка. Дано се опази от контузии. Да е здрав и с късмет нашият Щ А М П И О Н.
Анонимен
Велик на степен Вселена. Жалко, че такива като него се броят на пръстите на едната ръка. Дано се опази от контузии. Да е здрав и с късмет нашият Щ А М П И О Н.