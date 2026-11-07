На днешния Архангелов ден в Шумен беше почетена паметта на загиналите за свободата български воини. Ритуалът с поднасяне на венци и цветя се състоя пред паметника на Пети артилерийски полк.

На възпоменанието дойдоха зам.-кметът на Шумен Николай Колев, военни от шуменския гарнизон, офицери и сержанти от запаса, граждани.

Слово произнесе полковникът от запаса доц. д-р Радослав Узунов. „Събрали сме се пред този величествен паметник за да отдадем почит на загиналите воини за национално обединение в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. В този ден палим свещи пред гробовете само на нашите близки и не можем на тези на воините, но техните имена са изписани със златни букви на тия мраморни плочи. В църквите се споменават имената им. Поклон за това, че отдадоха живота си за Родината, за народа ни, и че прославиха България!“, каза Узунов

Организатори на събитието пред паметника на Пети полк бяха Община Шумен, Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – Шумен, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ и военните формирования 34 200 и 54 060.

На Архангелова задушница, или още „войнишка“ или „мъжка“ задушница, се провежда ритуал в памет на загиналите български воини още от 1924 г. Традицията е прекъсната от комунистическия режим през 1946 г. и е възстановена през 1992 г.

ШУМ.БГ