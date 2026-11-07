Петима души са загинали, а най-малко 10 души са ранени при стрелба в близост до Главния пазарен площад в Краков, съобщи полската телевизия TVN24. Спешни служби работят на мястото на инцидента.

Около 15:00 часа местно време (16 ч. българско време) мъж е навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад и е започнал да стреля по случайни минувачи. Сред ранените има двама полицейски служители, съобщи полската полиция.

Полицаите са простреляли заподозрения, който впоследствие е бил задържан и транспортиран в болница, съобщава "Жечпосполита", позовавайки се на органите на реда.

На мястото са изпратени множество полицейски екипи, линейки и спасителни служби. В района на църквата "Света Мария" е кацнал медицински хеликоптер, който да подпомогне оказването на спешна помощ на пострадалите.

Според радиостанция RMF FM говорителят на противопожарната служба в Малополското воеводство Хуберт Чепли е съобщил, че автомобилът се е движел по улица "Славковска" към Главния пазарен площад, когато са били произведени изстрелите. Съобщава се и за нанесени щети по търговски обект и трамвай.

В първите минути след инцидента градската управа на Краков съобщи в социалните мрежи, че спешните служби са на място и че полицията провежда операция и на улица "Дитла". Властите призоваха гражданите да избягват района, докато продължават действията на службите.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви в социалната мрежа X, че получава текуща информация от министъра на вътрешните работи. Той потвърди, че полицията изяснява причините и обстоятелствата около нападението.

Мотивите на стрелеца засега не са установени.

Дир.бг