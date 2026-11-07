Четвърта поредна победа записа „Шумен“ в Националната баскетболна лига (НБЛ) този сезон. В петия кръг на шампионата като гости шуменци победиха ЦСКА с 95:89.

Двубоят бе равностоен през първото полувреме. ЦСКА имаше предимство от 4 точки – 14:10 след пет минути игра. Шуменци не позволиха изоставане и поведоха в мача след първата четвърт с 23:21. В следващите минути „Шумен“ увеличи преднината си до 8 точки, но домакините наваксаха и на почивката шуменският отбор имаше аванс от 3 – 49:46.

След паузата „Шумен“ направи разликата си двуцифрена. ЦСКА съумя да намали за кратко аванса на жълто-зелените, но Дилън Коусуел, Майк Адеунми, Костадин Лазаров, Алан Харндън, Владислав Станев, Баръш Мустафа, Никола Саздов и Леонид Тодоровски отново направиха двуцифрена разлика, издържаха на натиска на домакините в края и взеха победата.

За „Шумен“ Алан Харднън приключи с 16 точки и 19 борби и стана MVP на мача, 26 вкара Дилън Коусуел, а 22 – Майк Аденуми.

Мартин Русев бе най-резултатен за ЦСКА с 19, 18 и 8 асистенции отчете Боян Кьосев.

В следващия кръг на лигата „Шумен“ посреща „Спартак“ Плевен. По програма срещата е на 15 ноември от 17,00 часа в „Арена Шумен“.

ШУМ.БГ