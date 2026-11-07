Четиригодишно дете загина при тежка катастрофа в плевенското село Гривица в събота следобед. Инцидентът е станал около 15:30 часа в центъра на населеното място, когато 19-годишен шофьор на "Сузуки" е блъснал детето, докато то пресичало пътното платно. Ударът е бил фатален и малчуганът е загинал на място.

Младият водач е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Трагедията предизвика силно напрежение в селото. Близки и роднини на загиналото дете, както и жители на Гривица, се събраха на централния площад, за да изразят възмущението и скръбта си, предаде "Нова телевизия". Впоследствие част от събралите се отправиха към дома на задържания шофьор, където протестът продължи.

Заради опасения от ескалация на напрежението в Гривица е изпратено засилено полицейско присъствие, включително служители на "Жандармерията". Униформените следят за опазването на обществения ред и предотвратяването на евентуални сблъсъци.

Възникналото напрежение в селото е овладяно, съобщи още Мариана Цветкова.

Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около тежкия инцидент, включително скоростта, с която се е движил автомобилът, и условията, при които детето е пресичало пътя.

Трагедията в Гривица е поредният тежък пътен инцидент с пострадало дете в страната през последните дни. На 3 ноември 10-годишно дете беше блъснато на пешеходна пътека в Горна Оряховица и настанено в болница със счупен крак. Ден по-късно 14-годишно момче пострада при подобен инцидент в Бургас.

Не липсват такива случаи и в Плевенска област. През август шестгодишно момче беше блъснато от автомобил в Пордим, а през юли осемгодишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека в Червен бряг.

През юли 26-годишен мъж загина при челен удар с автобус на обществения транспортна при ляв завой на пътя между селата Гривица и Згалево.

Дир.бг