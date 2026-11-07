Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за месеца.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Около и след полунощ на места в низините и котловините ще е мъгливо и ще има ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София - около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. До ранния следобяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София - около 10°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще духа слаб до умерен северозападен вятър, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ