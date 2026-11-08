Дербито от съботната програма на родното първенство определно изпълни очакванията, които го предхождаха - все пак Лудогорец и ЦСКА 1948 излязоха един срещу друг като трети и четвърти в класирането. Разградчани бяха загубили последните си два мача срещу този съперник, като и днес се бяха насочили в тази посока, но Ивайло Чочев вкара на бившия си отбор в 97-ата минута, за да донесе точката за "орлите" - 2:2.

През първото полувреме голове нямаше, но и двата отбора атакуваха при всяка една възможност, предлагайки на феновете бърз и приятен футбол. Най-добрият шанс за ЦСКА 1948 бе когато Жул Майер стреля съвсем близо до гредата в 21-ата минута, а пък в 43-ата минута Ерик Маркус бе изведен сам срещу Алекс Божев, но не успя да го преодолее.

Нивото на терена остана същото и след почивката - доста по-високо от това, което сме свикнали да гледаме в родния шампионат, а за радост на зрителите дойдоха и попаденията, които в крайна сметка бяха четири на брой.

Петър Станич, миналогодишното откритие на домакините, вкара за 1:0 още в 51-ата минута, когато Симеон Шишков центрира към далечната греда, а там Дерой Дуарте отклони към сръбския си съотборник и той откри от няколко метра. Ситуацията доста време бе гледана на ВАР, но в крайна сметка голът остана.

В 73-та минута гостите останаха с десетима на терена, след като Емерсон бе изгонен за втори жълт картон, дошъл 17 минути след първия му такъв. Но въпреки численото неравенство, играчите на Огнян Младенов не свалиха оборотите и стигнах до обрат, при това само за две минути.

Първо Атанас Илиев изскочи зад защитата и от по-малко от метър прати в мрежата центирране на Георги Русев - 1:1 в 79-ата минута.

А почти моментално след това и самият Русев се разписа, като асистенцията бе на... Атанас Илиев. Капитанът на гостите бе изведен добре на лявото крило, проби навътре и с десния си крак бе точен за 2:1.

Ивайло Чочев обаче се погрижи гостите да не вземат трета поредна победа срещу Лудогорец и след като влезе като резерва, донесе точката на "орлите", реализирайки срещу бившия си тим с глава в седемата минута на добавеното време - 2:2.

След днешния резултат Лудогорец е трeти с 30 точки, а ЦСКА 1948 четвърти с една по-малко.

Дир.бг