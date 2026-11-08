Прокуратурата в Малополското воеводство в Полша заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер" във връзка с вчерашната стрелба в полския град Краков , отнела живота на 6 души и ранила 16, предаде днес Полската агенция по печата (ПАП).

Вчера следобед 24-годишен полски гражданин, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, допълва ПАП, като се позовава на полската прокуратура.

Трите тела, открити в дома на стрелеца , който бе ранен в престрелката с полицията вчера и арестуван, са на 53-годишния му баща, 52-годишната му майка и 20-годишната му сестра, заяви говорителят на полската полиция Анджей Фиолек, цитиран от телевизия Те Фау Ен 24. Според полицията тримата са починали от огнестрелни рани.

Сред загиналите при вчерашната стрелба в Краков са четирима полски граждани, един британски гражданин и една жена, която не е полска гражданка, съобщи днес Кшищоф Кленчар, управител на Малополското воеводство, цитиран от ПАП. Според неговата информация ранените са 11 поляци и петима чужденци. Сред ранените са и двама полицаи.

Полша обяви от днес двудневен национален траур в памет на жертвите в Краков, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че скърбящи граждани палят от снощи свещи на Главния пазарен площад, който е в сърцето на Стария град в Краков и е популярна туристическа дестинация. Тази сутрин площадът все още е бил частично затворен, тъй като криминалистите продължават да събират улики.

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, съобщи пресцентърът на президентската администрация.

В писмото българският президент подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Илияна Йотова посочва още, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент.

"Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия", заявява още българският държавен глава.

Йотова изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Дир.бг