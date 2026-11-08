Трима служители на Областната дирекция на МВР – Шумен завоюваха две шампионски титли и бронзов медал на благотворителния турнир по кикбокс за служители на МВР, който се проведе в Пловдив под егидата на министъра на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

62-ма служители на силовото министерство излязоха на ринга в Пловдив в благотворителната надпревара, която набира средства за децата на загинали и пострадали по време на службата си в МВР.

В категория над 100 кг - напреднали Пламен Борисов спечели шампионската титла, след като на финала надделя над представител на Зонално жандармерийско управление – Пловдив.

Сава Карастоянов също се окичи със златен медал, след като триумфира в категория до 98 кг – напреднали. Той постигна две убедителни победи – на полуфинала и на финала срещу състезатели от ОД на МВР – Пловдив.

Хасан Алпер допълни отличното представяне на шуменския отбор с бронзов медал в категория до 85 кг – напреднали.

ШУМ.БГ