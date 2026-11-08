ЦСКА размаза с 3:0 "Левски" във вечното дерби на българския футбол.

Пред около 27 000 фенове на Националния стадион "Васил Левски" "червените" бяха видимо по-добрият отбор и заслужено спечелиха трите точки, с които изместиха големия си съперник от първото място в класирането. След тази победа ЦСКА е лидер с 34 точки, "сините" са втори с 32, но имат и мач по-малко - срещу Лудогорец.

Головете за тима на Маркус Гиздол бяха дело на Ебонг и Питас през първата част, а през второто полувреме Гбамен нокаутира съперника с третото попадение в двубоя. След този напечен двубой предстои пауза за националните отбори, по време на която "армейците" ще водят в битката за шампионската титла.

Началните минути на двубоя предложиха малко футбол и много сблъсъци, като първият жълт картон дойде още в 5-ата минута - за централния защитник на ЦСКА Факундо Родригес.

ГОЛ ЗА ЦСКА! В 8-ата минута "армейците" излязоха напред в резултата. Теодор Иванов направи изключителен пробив по дясното крило и подаде към Ебонг, който отблизо засече топката в мрежата -1:0 за ЦСКА!

ГОЛ ЗА ЦСКА! Докато "Левски" опитваше да се съвземе от първия гол, последва втори! В 15-ата минута Питас получи пас от Сенси и от границата на наказателното поле с много точен удар до гредата не остави шанс на Светослав Вуцов -2:0 за ЦСКА!

Въпреки аванса си, играчите на ЦСКА продължиха с агресивната си преса. Това обаче даде шанс на "сините" да контраатакуват и така Рейналдо се измъкна зад отбраната на "червените" в 26-ата минута и остана очи в очи с вратаря Фьодор Лапоухов, но не успя да го преодолее.

Малко след това Алдаир и Ебонг се сдърпаха в средата на терена и получиха жълт картон. Стефано Сенси пък опита да премести мястото за изпълнение на фаула и също получи официално предупреждение. Минути, в които нервите на терена доминираха.

Само минута след това и Алекс Сентейес от "Левски" получи жълт картон за груб фаул - очевиден опит на съдията Никола Попов да овладее страстите в мача.

Последвалите минути бяха изключително равностойно, с абсолютно равно притежание на топката от двата тима - 50 на 50.

В 41-вата минута ЦСКА можеше да стигне до трети гол - Годой стреля към вратата на "Левски", но този път Вуцов успя да плонжира успешно и отрази удара.

Така при 0:2 за ЦСКА дойде и краят на първото полувреме.

Още в началните минути на втората част ЦСКА бе на косъм от трети гол, но излезлият на чудесна позиция Ебонг не успя да преодолее Вуцов.

Веднага след това мачът бе спрян за 5 минути заради димна завеса над терена от множеството факли на двете агитки.

ГОЛ ЗА ЦСКА! След центриране Гбамен се оказа на точното място и с мощенм удар отблизо разпечата вратата на "сините" - 3:0 за "армейците"!

След гола треньорът на "Левски" Хулио Веласкес реагира светкавично и пусна в игра Мустафа Сангаре на върха на атаката.

ЦСКА отговори с опасен удар на Годой от границата на наказателното поле, отразен от Вуцов. След това и Гиздол направи смяна, като извади накуцващия Бари Котър и пусна Уору.

В средата на втората част ЦСКА успя да убие темпото на игра, а двубоят бе накъсан от множество нарушение. Така "сините" не успяваха да стигнат до опасно положение, с което да се върнат в мача.

В 88-ата минута "Левски" имаше добър шанс да върне поне едно попадение, но ударът на Мазир Сула отдалеч срещна гредата. В продължението на мача Сангаре все пак прати топката във вратата, но голът правилно бе отменен заради засада.

Така съдията Никола Попов даде край на мача, в който ЦСКА взе заслужена победа.

Дир.бг