Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.

Над 30 човека са настанени в болница.

Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.

В края на ноември миналата година над 100 души загинаха в един от най-големите пожари в историята на Хонконг.

Тогава Китай обяви и мащабна проверка на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна с цел да се предотврати подобно бедствие в континенталната част.

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