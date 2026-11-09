Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.
Над 30 човека са настанени в болница.
Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.
В края на ноември миналата година над 100 души загинаха в един от най-големите пожари в историята на Хонконг.
Тогава Китай обяви и мащабна проверка на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна с цел да се предотврати подобно бедствие в континенталната част.
Dir.bg
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